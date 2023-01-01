Втомився від старого нудного списку справ? Memorigi® — це візуально орієнтований додаток зі списком справ, диспетчером завдань, планувальником, календарем і нагадуванням, які допоможуть вам організувати життя та роботу.

Вебсайт: memorigi.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Memorigi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.