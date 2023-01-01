WebCatalog
Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Memorigi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Втомився від старого нудного списку справ? Memorigi® — це візуально орієнтований додаток зі списком справ, диспетчером завдань, планувальником, календарем і нагадуванням, які допоможуть вам організувати життя та роботу.

Вебсайт: memorigi.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Memorigi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TickTick

TickTick

ticktick.com

Tweek

Tweek

tweek.so

Plan

Plan

getplan.co

Weekrise

Weekrise

weekrise.com

Lanes

Lanes

lanes.io

Staffomatic

Staffomatic

staffomatic.com

Morgen

Morgen

morgen.so

Super Productivity

Super Productivity

super-productivity.com

Amazing Marvin

Amazing Marvin

amazingmarvin.com

Brite

Brite

britetodo.com

tabExtend Dashboard

tabExtend Dashboard

tabextend.com

Scrum Time

Scrum Time

en.scrum-time.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності