Scrum Time — це система управління проектами, інструмент контролю робочої групи, планувальник і менеджер завдань в одному

Вебсайт: en.scrum-time.com

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