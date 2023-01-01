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Tweek

Tweek

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Вебсайт: tweek.so

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Tweek — це швидка та безкоштовна програма для створення списків завдань, яка дозволяє впорядковувати ваші завдання онлайн за допомогою Календаря Google. Легкий тижневий планувальник, який допоможе зосередитись і підвищити продуктивність щотижня.

Вебсайт: tweek.so

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