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TickTick

TickTick

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Вебсайт: ticktick.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і виконати завдання (GTD). Незалежно від того, чи є ідея, яку ви хочете втілити, особисті цілі, які потрібно досягти, робота, яку потрібно виконати, звички, які потрібно відслідковувати, проекти, які потрібно співпрацювати з колегами, або навіть список покупок, яким можна поділитися з родиною (за допомогою виробника списків). Досягайте своїх цілей за допомогою нашого планувальника продуктивності.

Вебсайт: ticktick.com

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