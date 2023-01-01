TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і виконати завдання (GTD). Незалежно від того, чи є ідея, яку ви хочете втілити, особисті цілі, які потрібно досягти, робота, яку потрібно виконати, звички, які потрібно відслідковувати, проекти, які потрібно співпрацювати з колегами, або навіть список покупок, яким можна поділитися з родиною (за допомогою виробника списків). Досягайте своїх цілей за допомогою нашого планувальника продуктивності.

Вебсайт: ticktick.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TickTick». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.