Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft To Do» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Microsoft To Do (попередня назва Microsoft To-Do) — це хмарна програма для керування завданнями. Це дозволяє користувачам керувати своїми завданнями зі смартфона, планшета та комп’ютера. Цю технологію розробляє команда Wunderlist, яку придбала Microsoft, а окремі програми підключаються до наявної функції завдань у асортименті продуктів Outlook.

Вебсайт: todo.microsoft.com

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