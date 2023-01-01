Альтернативи - TickTick

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do — це надзвичайно проста програма для керування завданнями, яка допоможе вам продуктивно працювати та співпрацювати з будь-ким. Це дозволяє вам організовувати свої завдання, списки покупок, зустрічі, події, поїздки, ідеї, нотатки, місця та все, що для вас важливо. Ви можете створювати ...