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Lanes

Lanes

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Вебсайт: lanes.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Додаток зі списком завдань, щоденник, планувальник тижня та таймер Pomodoro. Створено, щоб допомогти вам досягти, красиво.

Вебсайт: lanes.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lanes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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