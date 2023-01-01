Intelligent Change

Розробники п'ятихвилинного журналу та планувальника продуктивності. Ми створюємо інструменти, які допоможуть вам навчатися, розвиватися та покращувати своє життя.

Вебсайт: intelligentchange.com

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