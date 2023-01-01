Платформа для навчання, створення, стимулювання та розвитку вашого бізнесу. Faicliq — ідеальне місце для підприємців-початківців, які хочуть навчитися планувати свій бізнес. Ми пропонуємо широкий спектр ресурсів, від курсів, шаблонів, інструментів і книг, щоб допомогти вам розвинути навички, необхідні для побудови успішного бізнесу.

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