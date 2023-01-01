WebCatalog
Skillshop

Skillshop

skillshop.withgoogle.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skillshop» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Опануйте інструменти Google, якими ви користуєтеся на роботі, за допомогою безкоштовного онлайн-навчання. Розвивайте навички, які можна відразу застосувати, за допомогою курсів електронного навчання, розроблених експертами з продуктів Google. Навчайтеся у власному темпі та пройдіть сертифікацію продуктів Google.

Вебсайт: skillshop.withgoogle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Skillshop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Alison

Alison

alison.com

Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

R Upskill

R Upskill

upskill.researcher.life

Mind Luster

Mind Luster

mindluster.com

Futureland

Futureland

futureland.tv

Ulule

Ulule

ulule.com

OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Finademy

Finademy

finademy.net

IDIGITALPRENEUR

IDIGITALPRENEUR

idigitalpreneur.com

faicliq

faicliq

faicliq.com

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності