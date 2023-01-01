WebCatalog
Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Great Learning» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Додаток Great Learning дає змогу професіоналам і студентам оволодіти найбільш затребуваними навичками, щоб допомогти їм досягти успіху в кар’єрі. Ця програма пропонує безкоштовні онлайн-курси такими мовами:

Вебсайт: mygreatlearning.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Great Learning». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

unrealengine.com

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Clover Learning

Clover Learning

cloverlearning.com

General Assembly

General Assembly

generalassemb.ly

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

Class24

Class24

class24.study

Success Wizard

Success Wizard

successwizard.com

YouScience

YouScience

youscience.com

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності