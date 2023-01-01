WebCatalog
Clover Learning

Clover Learning

cloverlearning.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clover Learning» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Новий підхід до навчання з діагностичної візуалізації, підготовки до іспитів і підвищення кваліфікації Ми підтримуємо успіх нового покоління студентів і спеціалістів у сфері охорони здоров’я шляхом розробки та надання інноваційних і виняткових відеокурсів та інструментів оцінювання.

Вебсайт: cloverlearning.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clover Learning». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Med-Challenger

Med-Challenger

challengercme.com

Plaito

Plaito

plaito.ai

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

Aktiv Learning

Aktiv Learning

aktiv.com

VMEdu

VMEdu

vmedu.com

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Progress Learning

Progress Learning

progresslearning.com

Magnet Brains

Magnet Brains

magnetbrains.com

360 medics

360 medics

360medics.com

Doximity

Doximity

doximity.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності