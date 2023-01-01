Bizotic – це компанія, що надає послуги з навчання та оцінювання, що працює у сфері вищої освіти. Ми працюємо з понад 50 інженерними, управлінськими та іншими професійними коледжами в Карнатаці, Андхра-Прадеш і Телангані. Приділяючи особливу увагу розвитку навичок, Bizotic прагне прищепити студентам необхідні інструменти, щоб досягти успіху в обраній ними галузі. Захопливі тренінги, безперервне оцінювання та детальна система зворотного зв’язку є одними з основних принципів, за якими працює Bizotic. Завдяки таким інноваційним рішенням, як докладні та тематичні результати тестів, провідна галузова аналітика, наш набір продуктів і платформа оцінювання є ключем до підвищення ефективності та досягнення кар’єрних мрій.

Вебсайт: bizoticlearn.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BizoticLearn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.