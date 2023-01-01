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ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Говоріть вільно на обрану тему та отримайте детальний відгук про свою граматику, словниковий запас, вимову, інтонацію та загальне вільне володіння англійською!

Вебсайт: speechanalyzer.elsaspeak.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ELSA Speech Analyzer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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