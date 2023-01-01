ELSA Speech Analyzer

Говоріть вільно на обрану тему та отримайте детальний відгук про свою граматику, словниковий запас, вимову, інтонацію та загальне вільне володіння англійською!

Вебсайт: speechanalyzer.elsaspeak.com

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