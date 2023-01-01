WebCatalog
Polly Lingual

Polly Lingual

pollylingu.al

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Polly Lingual» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Вивчайте іспанську, французьку, корейську, німецьку, італійську, арабську, іврит, португальську, китайську, японську, російську та голландську за допомогою інтерактивних уроків, ігор та відео Polly Lingual — багатогранна навчальна платформа для вивчення іноземних мов. Зараз ми пропонуємо курси іспанською, французькою, китайською, німецькою, італійською, арабською, івритом, португальською, корейською, японською, російською, голландською та англійською мовами. Ми розуміємо, що різні методи навчання підходять для різних частин досвіду вивчення іноземної мови. Наші інтерактивні уроки пропонують учням виконувати вправи на запам’ятовування, щоб оволодіти основним словниковим запасом і граматикою, а Polly Ambassadors підводять учнів до вільного володіння за допомогою відеонавчання в реальному часі. Інтерактивні уроки використовують різноманітні перевірені алгоритми, щоб зробити навчання ефективним і захоплюючим. Щоб отримати доступ до всіх уроків і розширених функцій, потрібна підписка Polly Passport. Polly Ambassadors доступні для приватних відеосесій, щоб допомогти учням з вимовою, практикувати розмову, вивчати місцеві діалекти тощо. Відеосеанси продаються окремо або пакетами з 5 і 10 сеансів, залежно від Амбасадора. Деякі Амбасадори навіть пропонують 30-хвилинні пробні уроки.

Вебсайт: pollylingu.al

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Polly Lingual». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

LanguageCourse

LanguageCourse

languagecourse.net

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

Lingvo Live

Lingvo Live

lingvolive.com

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

WordReference

WordReference

wordreference.com

Lingolia

Lingolia

lingolia.com

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Expii

Expii

expii.com

OrthodoxWiki

OrthodoxWiki

orthodoxwiki.org

Weee!

Weee!

sayweee.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності