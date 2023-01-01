Вивчайте іспанську, французьку, корейську, німецьку, італійську, арабську, іврит, португальську, китайську, японську, російську та голландську за допомогою інтерактивних уроків, ігор та відео Polly Lingual — багатогранна навчальна платформа для вивчення іноземних мов. Зараз ми пропонуємо курси іспанською, французькою, китайською, німецькою, італійською, арабською, івритом, португальською, корейською, японською, російською, голландською та англійською мовами. Ми розуміємо, що різні методи навчання підходять для різних частин досвіду вивчення іноземної мови. Наші інтерактивні уроки пропонують учням виконувати вправи на запам’ятовування, щоб оволодіти основним словниковим запасом і граматикою, а Polly Ambassadors підводять учнів до вільного володіння за допомогою відеонавчання в реальному часі. Інтерактивні уроки використовують різноманітні перевірені алгоритми, щоб зробити навчання ефективним і захоплюючим. Щоб отримати доступ до всіх уроків і розширених функцій, потрібна підписка Polly Passport. Polly Ambassadors доступні для приватних відеосесій, щоб допомогти учням з вимовою, практикувати розмову, вивчати місцеві діалекти тощо. Відеосеанси продаються окремо або пакетами з 5 і 10 сеансів, залежно від Амбасадора. Деякі Амбасадори навіть пропонують 30-хвилинні пробні уроки.

Вебсайт: pollylingu.al

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