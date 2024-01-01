myLang

myLang

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Вебсайт: mylang.me

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Версія MyLang Me: нейронний машинний переклад для веб-сайту або програми через API * Безперервне машинне навчання; * Додавання нових мов; * Захист персональної інформації; * Робота з розміткою HTML. Версія Me включає 91 мову, включаючи китайську (спрощену), англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, польську, португальську, румунську, російську, іспанську, арабську, болгарську, чеську, датську, голландську, естонську, фінську, грецьку, іврит. , угорська, латвійська, литовська, словацька, словенська, шведська, турецька тощо. Для версії Me ви можете приєднатися до нашої партнерської програми. Поділившись особистим посиланням, ви можете отримати 15% від продажів. Версія MyLang Pro: Уніфікований API для доступу до професійних словників: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Уніфікований API потрібен для: * Зниження витрат на роздільне ведення вищевказаних словників; * З автоматичною маршрутизацією ви отримуєте словник, який найкраще підходить для вибраної мовної пари та напрямку відповідно до метрики hLEPOR, GLUE, MultiNLI.
Категорії:
Software Development
Machine Learning Software

Вебсайт: mylang.me

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

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OpenAI

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redokun.com

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Blue Letter Bible

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