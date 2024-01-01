DubWiz — це сервіс перекладу та дубляжу відео, повністю заснований на сучасних технологіях ШІ. Це дозволяє вам легко дублювати та локалізувати відео про продукт вашої компанії японською мовою для місцевого ринку, наприклад, на німецьку мову. Або перекладіть яскравий рецепт страви з арабської на французьку на YouTube. Все, що вам потрібно, це браузер і доступ до Інтернету. DubWiz виділяється серед конкурентів тим, що об'єднує різні сервіси в один зручний сервіс. Наразі підтримуються 142 мови та регіональні діалекти (ви можете перекладати з будь-якої на будь-яку) і 785 нейронних голосів.

Вебсайт: dubwiz.com

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