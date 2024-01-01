DubWiz

DubWiz

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Вебсайт: dubwiz.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

DubWiz — це сервіс перекладу та дубляжу відео, повністю заснований на сучасних технологіях ШІ. Це дозволяє вам легко дублювати та локалізувати відео про продукт вашої компанії японською мовою для місцевого ринку, наприклад, на німецьку мову. Або перекладіть яскравий рецепт страви з арабської на французьку на YouTube. Все, що вам потрібно, це браузер і доступ до Інтернету. DubWiz виділяється серед конкурентів тим, що об'єднує різні сервіси в один зручний сервіс. Наразі підтримуються 142 мови та регіональні діалекти (ви можете перекладати з будь-якої на будь-яку) і 785 нейронних голосів.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: dubwiz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DubWiz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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