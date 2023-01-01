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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Вебсайт: google.com

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Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає низку модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.

Вебсайт: google.com

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