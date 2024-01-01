IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.

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