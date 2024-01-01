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IBM

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Вебсайт: ibm.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: ibm.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IBM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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