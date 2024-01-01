Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jobright» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Jobright — ваш особистий другий пілот у пошуках роботи зі штучним інтелектом, який перетворює ваш спосіб пошуку роботи з самостійних трудомістких зусиль на подорож із другим пілотом із досвідченим помічником із кар’єри на чолі, спрощуючи кожен крок пошуку роботи та прискорюючи ваш маршрут до найкращих результатів роботи.

Вебсайт: jobright.ai

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