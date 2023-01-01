WebCatalog
Luminal

Luminal

getluminal.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Luminal» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Очищайте, трансформуйте та аналізуйте великі набори даних зі швидкістю світла за допомогою ШІ. Швидкий, потужний і легкий у використанні Luminal надає вам надздібності професійного аналітика даних без будь-яких складнощів. Виконуйте потужні операції редагування, відповідайте на складні запитання та запускайте операції з підтримкою ШІ над великими обсягами даних, використовуючи лише природну мову.

Вебсайт: getluminal.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Luminal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Generative BI

Generative BI

generativebi.com

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Hansei

Hansei

hansei.app

Julius AI

Julius AI

julius.ai

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Observable

Observable

observablehq.com

Airops

Airops

airops.com

DataLang

DataLang

datalang.io

Layerbrain

Layerbrain

layerbrain.com

Zing Data

Zing Data

getzingdata.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності