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Voyager

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Вебсайт: lumafield.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Voyager - AI-powered 3D analysis software. A groundbreaking, AI-enhanced analysis tool for scan data. Visualize, analyze, and share data from any 3D scanner with nothing but a web browser.

Вебсайт: lumafield.com

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