Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tapicker» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Simple no-coding browser RPA tool for easy web data scraping, data mining, data entry, UI testing, data extraction from website to Excel.

Вебсайт: tapicker.com

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