Автоматизуйте витяг і збір даних за допомогою ШІ. FormX — це інструмент вилучення даних, який використовує штучний інтелект (AI) для перетворення інформації з фізичних документів у структуровані цифрові дані.

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