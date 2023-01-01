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Bloomberg Law

Bloomberg Law

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Вебсайт: pro.bloomberglaw.com

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Bloomberg Law – це сервіс на основі підписки, який використовує аналітику даних і штучний інтелект для юридичних онлайн-досліджень. Сервіс, який Bloomberg L.P. представив у 2009 році, надає юридичний контент, інформацію про власну компанію та інформацію про новини адвокатам, студентам юридичного факультету та іншим професіоналам у галузі права.

Вебсайт: pro.bloomberglaw.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bloomberg Law». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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