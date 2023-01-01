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Bloomberg Government

Bloomberg Government

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Вебсайт: bgov.com

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Bloomberg Government — це преміум-сервіс на основі передплати, який надає вичерпну інформацію та аналітику для професіоналів, які взаємодіють з урядом або зазнають його впливу. BGOV Надає багаті дані, складні інструменти та останні новини разом із оригінальним, поглибленим аналізом.

Вебсайт: bgov.com

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