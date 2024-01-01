Kimola — компанія ResTech, яка пропонує продукти SaaS для дослідників. Kimola Analytics надає різні аспекти способу життя конкретної споживчої аудиторії. Ці аудиторії визначаються користувачами та генеруються системою штучного інтелекту Kimola. Щоб рекламодавці за лічені секунди могли зрозуміти, де їхня аудиторія збирається, що вони дивляться по телевізору, яка знаменитість чи впливова особа їм подобається та як вони відрізняються на основі своїх інтересів. Kimola Cognitive надає розробникам послуги API для використання нашої технології у своїх програмах. Ці служби API визначають мову та емоції текстового блоку, витягують сутності та здійснюють пошук у великому обсязі неструктурованих текстових даних.

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Вебсайт: kimola.com

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