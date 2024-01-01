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Kimola

Kimola

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Вебсайт: kimola.com

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Kimola — компанія ResTech, яка пропонує продукти SaaS для дослідників. Kimola Analytics надає різні аспекти способу життя конкретної споживчої аудиторії. Ці аудиторії визначаються користувачами та генеруються системою штучного інтелекту Kimola. Щоб рекламодавці за лічені секунди могли зрозуміти, де їхня аудиторія збирається, що вони дивляться по телевізору, яка знаменитість чи впливова особа їм подобається та як вони відрізняються на основі своїх інтересів. Kimola Cognitive надає розробникам послуги API для використання нашої технології у своїх програмах. Ці служби API визначають мову та емоції текстового блоку, витягують сутності та здійснюють пошук у великому обсязі неструктурованих текстових даних.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для аналізу соціальних мереж
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: kimola.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kimola». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Linktree

Linktree

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Pictory

Pictory

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Bitly

Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

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Sprout Social

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diffbot.com

TheTexting

TheTexting

thetexting.com

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