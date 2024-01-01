Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу тексту - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналізу тексту, також відоме як програмне забезпечення для аналізу тексту або програмне забезпечення для інтелектуального аналізу тексту, допомагає користувачам отримувати інформацію зі структурованих і неструктурованих текстових даних за допомогою обробки природної мови (NLP). Ці відомості охоплюють аналіз настроїв, ідентифікацію ключових фраз, ідентифікацію мови, розпізнавання тем і шаблонів, а також виявлення сутностей, серед інших можливостей. Ці рішення використовують потужність НЛП і машинного навчання для отримання різноманітних ідей і пропонують візуальне представлення даних для легшого розуміння. Інструменти аналізу тексту здатні обробляти текстові дані з різних джерел, наприклад електронні листи, стенограми телефонних розмов, опитування, відгуки клієнтів та інші текстові документи. Поглинаючи текстові дані з цих різноманітних каналів, компанії можуть покращити свою здатність розуміти й аналізувати настрої клієнтів або співробітників, розумно класифікувати документи та вдосконалювати письмовий вміст. Програмне забезпечення для аналізу тексту можна інтегрувати з іншими аналітичними інструментами, включаючи аналітику великих даних і платформи бізнес-аналітики, для подальшого розширення можливостей аналізу даних.