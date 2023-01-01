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InMoment

InMoment

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Вебсайт: inmoment.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «InMoment» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».

Вебсайт: inmoment.com

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