Альтернативи - InMoment
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn – це платформа аналізу тексту, яка дозволяє компаніям створювати нові цінності з текстових даних. Він надає простий графічний інтерфейс, за допомогою якого користувачі можуть створювати налаштовану класифікацію тексту та аналіз вилучення шляхом навчання моделям машинного навчання, таким ...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys була розроблена сезонними акторами голосу та відео разом із фахівцями з лінгвістики та штучного інтелекту, які визнали потребу у створенні аудіовізуального контенту штучного інтелекту. Ми віримо, що персоналізований вміст і синтетичні носії — це майбутнє контенту. Невід’ємною час...
InfraNodus
infranodus.com
InfraNodus — це інструмент аналізу візуальної текстової мережі на базі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам досліджувати та досліджувати. Він може обробляти та візуалізувати текстові дані як мережевий графік, надаючи розуміння основних тем, зв’язків між ними та сліпих зон. Ін...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
NVivo
qsrinternational.com
Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднан...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
DeepOpinion — це комплексна платформа, яка дає змогу фахівцям з автоматизації створювати автоматизовані системи штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду. Він використовує найсучасніші моделі машинного та глибокого навчання для наскрізної автоматизації ро...
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній механізм сценаріїв на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу користувача або програмованої мови сценаріїв.
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
DeepTalk
deep-talk.ai
Аналіз відгуків клієнтів і співробітників ніколи не був таким простим із Deep Talk. Лише кількома клацаннями миші ви можете перетворити будь-який текст, зокрема опитування, огляди, чати та електронні листи, на потужні дані. Цей інструмент дозволяє класифікувати та класифікувати відгуки, визначати на...
QuData
qudata.com
Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...
Beehive AI
beehive.ai
Тільки штучний інтелект Beehive поєднує індивідуальний генеративний штучний інтелект із кількісним аналізом, тож лідери досліджень і аналізу можуть вийти за рамки текстових підсумків і окремих даних, щоб генерувати надійні та дієві відповіді для зацікавлених сторін у своєму бізнесі. Завдяки створени...
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, використовує платформу HX (Human Experience) – комплексну платформу досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду св...
Keatext
keatext.ai
Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...
MeaningCloud
meaningcloud.com
АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API
Thematic
getthematic.com
Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...
Playvox
playvox.com
У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...
Gavagai
gavagai.io
Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...
Olvy
olvy.co
Olvy — це інструмент керування зворотним зв’язком на основі штучного інтелекту, який перетворює відгуки користувачів на практичну інформацію для команд, які працюють із продуктами. Завдяки глибокому аналізу та спілкуванню в реальному часі Olvy тримає користувачів у центрі розробки вашого продукту. Ц...
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...