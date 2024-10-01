Альтернативи - InMoment

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn – це платформа аналізу тексту, яка дозволяє компаніям створювати нові цінності з текстових даних. Він надає простий графічний інтерфейс, за допомогою якого користувачі можуть створювати налаштовану класифікацію тексту та аналіз вилучення шляхом навчання моделям машинного навчання, таким ...

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

Платформа Synthesys була розроблена сезонними акторами голосу та відео разом із фахівцями з лінгвістики та штучного інтелекту, які визнали потребу у створенні аудіовізуального контенту штучного інтелекту. Ми віримо, що персоналізований вміст і синтетичні носії — це майбутнє контенту. Невід’ємною час...

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

InfraNodus — це інструмент аналізу візуальної текстової мережі на базі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам досліджувати та досліджувати. Він може обробляти та візуалізувати текстові дані як мережевий графік, надаючи розуміння основних тем, зв’язків між ними та сліпих зон. Ін...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Verint

Verint

verint.com

Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднан...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

DeepOpinion — це комплексна платформа, яка дає змогу фахівцям з автоматизації створювати автоматизовані системи штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду. Він використовує найсучасніші моделі машинного та глибокого навчання для наскрізної автоматизації ро...

NetMiner

NetMiner

netminer.com

NetMiner вбудований внутрішній механізм сценаріїв на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу користувача або програмованої мови сценаріїв.

unitQ

unitQ

unitq.com

unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

Аналіз відгуків клієнтів і співробітників ніколи не був таким простим із Deep Talk. Лише кількома клацаннями миші ви можете перетворити будь-який текст, зокрема опитування, огляди, чати та електронні листи, на потужні дані. Цей інструмент дозволяє класифікувати та класифікувати відгуки, визначати на...

QuData

QuData

qudata.com

Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...

Beehive AI

Beehive AI

beehive.ai

Тільки штучний інтелект Beehive поєднує індивідуальний генеративний штучний інтелект із кількісним аналізом, тож лідери досліджень і аналізу можуть вийти за рамки текстових підсумків і окремих даних, щоб генерувати надійні та дієві відповіді для зацікавлених сторін у своєму бізнесі. Завдяки створени...

Text2data

Text2data

text2data.com

Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність

Labelf

Labelf

labelf.ai

Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta, компанія Press Ganey, використовує платформу HX (Human Experience) – комплексну платформу досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду св...

Keatext

Keatext

keatext.ai

Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...

Playvox

Playvox

playvox.com

У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...

Gavagai

Gavagai

gavagai.io

Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...

Olvy

Olvy

olvy.co

Olvy — це інструмент керування зворотним зв’язком на основі штучного інтелекту, який перетворює відгуки користувачів на практичну інформацію для команд, які працюють із продуктами. Завдяки глибокому аналізу та спілкуванню в реальному часі Olvy тримає користувачів у центрі розробки вашого продукту. Ц...

Parsedoc

Parsedoc

parsedoc.com

Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...

Dcipher Analytics

Dcipher Analytics

dcipheranalytics.com

Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...

Wonderflow

Wonderflow

wonderflow.ai

Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...

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