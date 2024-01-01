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Commetric

Commetric

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Вебсайт: commetric.com

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Функції продукту Commetric Media Analytics: - Поєднання кількісних високорівневих вимірювань медіа з поглибленим якісним аналізом під керівництвом людини для забезпечення повного розуміння ефективності медіа. - Кількісні показники, такі як активність у часі, частка голосу та обсяг за форматом, допомагають надати конкурентоспроможні порівняльні дані, візуалізовані на інтерактивних інформаційних панелях. - Якісні показники, включаючи виявлені теми, повідомлення кампанії та прихильність, забезпечують точне уявлення про комунікаційну стратегію. - Працює з будь-яким медіаконтентом будь-якою мовою. - Аналіз засобів масової інформації надається щотижня, щомісяця чи щокварталу, а також на разовій основі або для річних підсумкових звітів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення PR Analytics

Вебсайт: commetric.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Commetric». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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