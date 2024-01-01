Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Commetric» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Функції продукту Commetric Media Analytics: - Поєднання кількісних високорівневих вимірювань медіа з поглибленим якісним аналізом під керівництвом людини для забезпечення повного розуміння ефективності медіа. - Кількісні показники, такі як активність у часі, частка голосу та обсяг за форматом, допомагають надати конкурентоспроможні порівняльні дані, візуалізовані на інтерактивних інформаційних панелях. - Якісні показники, включаючи виявлені теми, повідомлення кампанії та прихильність, забезпечують точне уявлення про комунікаційну стратегію. - Працює з будь-яким медіаконтентом будь-якою мовою. - Аналіз засобів масової інформації надається щотижня, щомісяця чи щокварталу, а також на разовій основі або для річних підсумкових звітів.

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Вебсайт: commetric.com

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