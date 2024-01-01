Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи бізнес-аналітики. Найпоширенішим типом інструментів BI є платформи бізнес-аналітики. Платформи BI – це комплексні інструменти аналітики, які використовують аналітики даних і вчені. Вони часто вимагають певного рівня знань кодування або підготовки даних. Ці рішення підключаються до баз даних, сховищ даних або розповсюдження великих даних і пропонують аналітикам можливість працювати з даними для виявлення розуміння. Деякі платформи BI пропонують розширені функції аналітики, такі як прогнозована аналітика, аналітика великих даних і можливість отримувати неструктуровані дані. Крім того, платформи BI можуть пропонувати функції самообслуговування, щоб звичайні бізнес-користувачі могли використовувати цей інструмент, але в основному вони повинні використовуватися відділами обробки даних та ІТ-командами.