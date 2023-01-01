Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Хоча його основні ринки все ще знаходяться в Сполучених Штатах, Cyfe розширюється по всьому світу і зараз працює в 15 країнах світу.

Вебсайт: cyfe.com

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