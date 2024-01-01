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Constellation Research

Constellation Research

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Вебсайт: constellationr.com

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Constellation Research is a technology research and advisory firm based in Silicon Valley delivering strategic guidance to companies seeking to transform their businesses through the early adoption of exponential technologies.

Категорії:

Business
Послуги технологічних досліджень

Вебсайт: constellationr.com

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Альтернативи

G2

G2

g2.com

SparkToro

SparkToro

sparktoro.com

TechInsights

TechInsights

techinsights.com

teQatlas

teQatlas

teqatlas.com

SPEEDA Edge

SPEEDA Edge

sp-edge.com

Lumose Marketplace

Lumose Marketplace

lumosemarketplace.com

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

buyr

buyr

buyr.com

Baymard

Baymard

baymard.com

Batimatech

Batimatech

batimatech.com

ABI Research

ABI Research

abiresearch.com

Pangea.ai

Pangea.ai

pangea.ai

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