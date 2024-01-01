Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EBSCO Information Services» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

EBSCO Information Services є провідним постачальником інформаційних ресурсів для установ, включаючи служби відкриття, журналів та електронних пакетів, дослідницькі бази даних, електронні книги, цифрові архіви, ресурси охорони здоров’я, корпоративні ресурси, консультації для читачів тощо. EBSCO задовольняє дослідницькі потреби академічних установ, шкіл і публічних бібліотек, а також лікарень і медичних закладів, корпорацій і державних установ.

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