Omdia is a global analyst and advisory leader that helps you connect the dots across the technology ecosystem. Omdia's deep knowledge of tech markets combined with Omdia's actionable insights empower organizations to make smart growth decisions.

Категорії :

Вебсайт: omdia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Omdia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.