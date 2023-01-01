Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SkyGeni» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SkyGeni is an Explainable-AI powered Revenue Growth Insights platform that delivers proactive, actionable insights to empower B2B revenue leaders to drive efficient and predictable revenue growth and transform rep productivity. SkyGeni's pre-built dashboards, ML models and algorithms combine data from CRM, Conversational Intelligence and LMS with deep context and deliver very sophisticated insights 10x faster (in less than 4 weeks) and at less than 10% of the cost of building custom reporting solutions.

Вебсайт: skygeni.com

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