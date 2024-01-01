Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lumose Marketplace» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lumose Marketplace – це платформа порівняння програмного забезпечення, інструментів і послуг, створена для невеликих юридичних фірм. Метою Lumose Marketplace є надання юристам найкращої альтернативи пошуку постачальників для їхніх фірм, чи то програмне забезпечення для клієнтського порталу, чи то послуги з підбору персоналу для помічників юристів. Списки Lumose Marketplace створені для передачі лише найважливішої інформації, необхідної відвідувачам, щоб якомога швидше визначити, чи підходить продукт/послуга.

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Вебсайт: lumosemarketplace.com

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