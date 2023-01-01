Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BMJ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Медичний журнал високого впливу. Чемпіон кращих досліджень, клінічної практики та політики охорони здоров’я з 1840 року. Для лікарів загальної практики, лікарів лікарень, освітян, політиків.

Вебсайт: bmj.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BMJ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.