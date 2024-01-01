Розширення можливостей медичних працівників із передовим ШІ У ScribeMD ми розуміємо проблеми, з якими стикаються лікарі в сучасному швидкоплинному медичному середовищі. Ось чому ми розробили платформу штучного інтелекту, спеціально розроблену для охорони здоров’я. Наша місія? Щоб оптимізувати процеси, зменшити адміністративні завдання та дозволити лікарям робити те, що вони вміють найкраще – піклуватися про пацієнтів. Ефективне ведення нотаток: попрощайтеся з веденням нотаток вручну. Наш цифровий писар слухає, розуміє та складає для вас діаграми, гарантуючи, що кожна деталь буде зафіксована. Індивідуальний LLM для охорони здоров’я: побудована на першокласній моделі вивчення мови, наша платформа може похвалитися рівнем точності 98% і часом відповіді 0,2 секунди.

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