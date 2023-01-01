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One Medical прагне надавати найкращу первинну допомогу завдяки винятковій якості, досвіду світового рівня та неперевершеним технологіям. Наші лікарі з високим рейтингом беруть більшість страхових планів і приймають нових пацієнтів.

Вебсайт: onemedical.com

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