The Lancet

Lancet — щотижневий рецензований загальний медичний журнал. Це один із найстаріших і найвідоміших загальних медичних журналів у світі. Журнал був заснований у 1823 році англійським хірургом Томасом Ваклі, який назвав його на честь хірургічного інструменту під назвою ланцет (скальпель). Журнал публікує оригінальні дослідницькі статті, оглядові статті («семінари» та «огляди»), редакційні статті, огляди книг, листування, а також новини та звіти про справи. З 1991 року Lancet належить Elsevier, а з 1995 року його головним редактором є Річард Хортон. Журнал має редакції в Лондоні, Нью-Йорку та Пекіні.

Вебсайт: thelancet.com

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