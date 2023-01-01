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Вперше опублікований у 1869 році, Nature є провідним міждисциплінарним науковим журналом у світі. Nature публікує найкращі рецензовані дослідження, які спонукають до новаторських відкриттів, і їх читають лідери думок і особи, які приймають рішення в усьому світі.

Вебсайт: nature.com

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