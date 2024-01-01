Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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ABI Research — це глобальна технологічна аналітична фірма, яка надає дієві дослідження та стратегічні рекомендації для технологічних лідерів, інноваторів і осіб, які приймають рішення в усьому світі. ABI Research займає унікальне місце на перетині компаній кінцевого ринку та постачальники технологічних рішень, які слугують мостом, який бездоганно з’єднує ці два сегменти, сприяючи успішному впровадженню технологій і надаючи стратегії, які перевірено для залучення та утримання клієнтів.

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Вебсайт: abiresearch.com

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