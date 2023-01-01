Micro Focus є одним із найбільших у світі постачальників корпоративного програмного забезпечення, який надає критично важливі технології понад 40 000 клієнтів по всьому світу. Завдяки широкому портфоліо, підкріпленому глибоким набором розширеної аналітики, компанія допомагає клієнтам керувати та трансформувати свій бізнес. Це дозволяє їм адаптуватися до мінливих ринкових умов і ефективно конкурувати в цифровій економіці в довгостроковій перспективі. Micro Focus робить це, надаючи рішення, які усувають розрив між існуючими та новими технологіями для захисту інвестицій у ІТ. Це висока технологія, низька драма.

Вебсайт: microfocus.com

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