BMC, дослідження тривають Будучи піонером публікації з відкритим доступом, BMC має портфоліо високоякісних рецензованих журналів, що постійно розвивається, включаючи найголовніші назви, такі як BMC Biology і BMC Medicine, спеціалізовані журнали, такі як Malaria Journal і Microbiome, а також BMC Series. Виходячи за межі біомедицини на фізичні науки, математику та інженерні дисципліни, BMC тепер пропонує ширший портфель предметних галузей на єдиній платформі відкритого доступу. У BMC дослідження постійно тривають. Ми віддані постійним інноваціям, щоб краще задовольняти потреби наших спільнот, забезпечуючи цілісність досліджень, які ми публікуємо, і відстоюючи переваги відкритих досліджень. BMC є частиною Springer Nature.

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