Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Springer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Springer - Наша справа - видавництво. У всьому світі ми надаємо науковим і професійним спільнотам найкращу спеціалізовану інформацію;

Вебсайт: springer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Springer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.