Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо технічні послуги, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий чат, центри голосового виклику, віртуального помічника та SMS-спілкування. Інструменти, які ми надаємо, легко налаштовуються, що дозволяє нашим послугам розвиватися разом із розширенням клієнтів. Наші агенти, які пройшли спеціальну підготовку, цілодобово надають консультації кожному клієнту. Ми прагнемо бути найбільш орієнтованим на підтримку комплексним рішенням для наших клієнтів у нашій ніші.

Вебсайт: blazeo.com

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