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У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.

Вебсайт: nasdaq.com

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