Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ftrack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ми розробляємо рішення ftrack Studio, cineSync і ftrack Review, відзначені премією «Оскар» і «Еммі». Наша команда та технології побудовані навколо єдиної мети: розкрити потенціал, продуктивність і прогрес кожного творчого проекту.

Вебсайт: ftrack.com

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