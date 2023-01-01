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ftrack

ftrack

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Вебсайт: ftrack.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ми розробляємо рішення ftrack Studio, cineSync і ftrack Review, відзначені премією «Оскар» і «Еммі». Наша команда та технології побудовані навколо єдиної мети: розкрити потенціал, продуктивність і прогрес кожного творчого проекту.

Вебсайт: ftrack.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ftrack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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